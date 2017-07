Doodstraffen in Egypte wegens moordaanslag YokiKater 22-07-2017 13:38 print

Bijna dertig mensen zijn zaterdag in Egypte ter dood veroordeeld wegens een moordaanslag in 2015 op de hoogste aanklager van het land. De rechtbank veroordeelde 28 beklaagden ter dood en vijftien anderen kregen 25 jaar cel.

Procureur-generaal Hisham Barakat werd bij een aanslag met een autobom in Caïro om het leven gebracht. De Egyptische autoriteiten stellen dat de Moslimbroederschap en de Palestijnse variant daarvan, de beweging Hamas, verantwoordelijk zijn voor de aanslagen. Beide groeperingen weerspreken dat.

Er worden steeds meer doodstraffen uitgesproken in Egypte. Maar dit jaar is er tot nu toe waarschijnlijk maar één keer een doodvonnis voltrokken. Vorig jaar zijn er volgens waarnemers meer dan veertig executies geweest. De autoriteiten laten weinig los over het lot van ter terdoodveroordeelden.



Doodstraffen in Egypte wegens moordaanslag (Foto: ANP)