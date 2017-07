Zeker twee toeristen zijn vrijdag doodgestoken bij een resort in Egypte. Vier andere vakantiegangers raakten gewond door de aanval in badplaats Hurghada, meldden het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken en bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

De overleden slachtoffers zouden afkomstig zijn uit Oekraïne. Over de nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de dader vermoedelijk vanaf een openbaar strand naar een vakantieresort zwom. Het is nog onduidelijk of hij is aangehouden.



'Toeristen gedood bij aanval Egypte' (Foto: ANP)