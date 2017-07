Verzamelaar Hans Melchers, die onlangs Kasteel Ruurlo openstelde om zijn schilderijen van Carel Willink aan publiek te tonen, gaat de parkeerboetes betalen van de bezoekers. Woensdag kregen er tientallen een stevige prent en nu is de maat vol, aldus zijn woordvoerster donderdagmorgen. Melchers spant ook meteen een kort geding aan tegen de gemeente Berkelland, waaronder Ruurlo valt.

Volgens de zegsvrouw zijn er goede parkeervoorzieningen beloofd, maar is dat niet nagekomen. "We hebben van tevoren gewaarschuwd voor een flinke toeloop." Die is inderdaad gekomen, want donderdag werd de 10.000e belangstellende al verwacht.

Kasteel Ruurlo en het omliggende park zijn speciaal gerestaureerd. Het expositiedeel is toegankelijk voor publiek sinds 27 juni.



Museumbaas betaalt parkeerboetes bezoekers (Foto: ANP)