Witte PS4 Pro debuteert in bundel met Destiny 2 Wouter (2dope) 10-07-2017 18:51

Sony heeft een witte PlayStation 4 Pro aangekondigd die verkocht wordt als bundel in combinatie met Destiny 2. Of de console ook los verkocht gaat worden in deze kleur is nog niet bekend.

In januari van dit jaar kreeg de PlayStation 4 Slim al een 'gletsjerwitte' uitvoering en nu is de Pro dus ook aan de beurt. De combi met Destiny 2 is niet onverwachts, we kregen eerder al te horen dat de PS4-versie van de game extra content krijgt ten opzichte van de andere twee platforms, Xbox One en pc.

Wanneer de witte Pro uitkomt is niet bekendgemaakt en een releasedatum evenmin. Wel weten we dat deze uitvoering qua specificaties verder hetzelfde als als de originele Pro, met 1TB harde schijf.