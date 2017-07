Menstruerende vrouwen verzieken milieu

In het kader 'een beter milieu begint bij je eigen vagijn' is er weer een zinloos onderzoekje gepresenteerd naar een van de grootste vervuilers van de moderne samenleving; vrouwen. Naar schatting gooit een vrouw in haar vruchtbare jaren namelijk zo'n 11.000 tampons of maandverbanden bij het vuilnis.

Vrouwen worden namelijk in de regel zo'n beetje maandelijks ongesteld en dat kutbloed moet natuurlijk wel worden opgevangen. En omdat de meeste mensen het niet zo ophebben met het even-op-de-hand-uitslaan van ouwe opoelappen worden daarvoor veelal tampons of maandverband gebruikt in de wegwerp-variant.

En dát is natuurlijk tegen het zere been van de zichzelf-op-den-borst-kloppende milieugekkies. In ieder geval als die héél toevallig ook een ge-wel-dige oplossing commercieel aan de man probeert te brengen. Zoals Judith Houtenbos, die in haar eigen webwinkel de verkoop van menstruatiecups (een bakje dat inwendig het bloed opvangt en dat - na leeggooien - gewoon opnieuw kan worden ingebracht) met 125 procent zag stijgen in het afgelopen jaar. Ook de verkoop van uitwasbaar maandverband ( ) zit in de lift met een stijging van 70 procent.

Absolute aantallen worden niet genoemd, dus het kan evengoed een stijging zijn van 10 naar 11 stuks, maar dat staat minder leuk in de reclame voor de webshop natuurlijk.

Het staat overigens niet vast dat het gebruik van duurzame producten ook beter is voor de gezondheid. "Er is op dit geen aanwijzing dat het beter, gezonder of hygiënischer zou zijn. Dat geldt zowel voor de cup als voor het wasbare maandverband als voor speciaal menstruatieondergoed", zegt gynaecoloog Esther van Swieten van het Spaarne Gasthuis.

Menstruatiecups kopen kan natuurlijk bij een winkel als kutcotton, waar je 20 euro neerlegt voor een stukje rubber, óf je kunt gewoon bij bijvoorbeeld DealExtreme voor amper 2 euro terecht.



Menstruatiecups handleiding voor milieuverpesters