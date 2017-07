Wright wint vierde Euro Tour-toernooi in 2017 na zege op King Boris (borisz) 02-07-2017 23:07 print

Peter Wright heeft zondagavond de European Darts Open op zijn naam weten te schrijven. Hij won in de finale van het toernooi in Leverkusen met 6-2 van Mervyn King. Het is al weer de vierde Euro Tour-zege voor Wright in 2017. Met deze zege neemt hij ook weer de eerste plaats over van Michael van Gerwen op de Euro Tour-ranking.

De finale tussen Wright en King was zeer eenzijdig. King raakte in de finale geen pepernoot meer en noteerde slechts 92 gemiddeld, waar Wright 103 neerzette. Ook op de finishes was Wright met 67% om 33% een stuk beter.

Wright was eerder op de avond nog te sterk voor John Henderson (6-3) en Dave Chisnall (6-1). King won nog van Rob Cross (6-2) en Michael Smith (6-4). Cross was in de achtste finales nog te sterk voor Michael van Gerwen. De beste darters van de PDC reizen nu af naar Shanghai voor de Shanghai Darts Masters. Dit toernooi heeft donderdag en vrijdag plaats. De overige darters spelen komend weekend in Barnsley Players Championships 15 en 16. De laatste kans voor sommige darters om zich nog te kunnen plaatsen voor de World Matchplay.



Peter Wright is de darter van het moment. (PRO SHOTS/Action Images)

Uitslagen ET #8 European Darts Open - kwartfinales

Mensur Suljovic 6-2 John Henderson

Peter Wright 6-1 Dave Chisnall

Michael Smith 6-4 Gerwyn Price

Mervyn King 6-2 Rob Cross

Halve finales

Peter Wright 6-3 Mensur Suljovic

Mervyn King 6-4 Michael Smith

Finale

Peter Wright 6-2 Mervyn King

Order of Merit: Rob Cross moves into the Top 50 for the first time, as Jamie Caven drops out of the top 32 for first time since May 2013. pic.twitter.com/11ITA6dMUv — Burton DeWitt (@bsd987) 2 juli 2017

Matchplay: 25 of 32 spots mathematically secure, as John Henderson for all intents and purposes secures a return to Blackpool. pic.twitter.com/z3wBpV8drV — Burton DeWitt (@bsd987) 2 juli 2017