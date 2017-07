Martina loopt eindelijk WK-limiet op 200 meter heywoodu 02-07-2017 00:03 print

Sprinter Churandy Martina is blij: hij heeft tijdens de Diamond League in Parijs eindelijk de limiet voor het wereldkampioenschap atletiek in Londen gelopen. Martina deed dat op de 200 meter, waar hij met een zeer sterk slotstuk tweede werd in 20,27, ruim onder de eis van 20,44 seconden. Ramil Guliyev uit Turkije pakte met 20,15 de winst.

Martina kwam eerder op de dag ook al in actie op de 100 meter, waar hij de limiet van 10,12 nog altijd hoopt te lopen. Dat lukte niet: met 10,23 werd de Nederlander derde. De zege ging in een nette 9,99 seconden naar de Ivoriaan Ben Youssef Meité. De 110 meter horden werd gewonnen door de Jamaicaan Ronald Levy, die met 13,05 verrassend snel was. Zijn landgenoot Omar McLeod liep onlangs nog een van de snelste tijden ooit met 12,90, maar raakte in Parijs volledig uit zijn ritme en zat na afloop met kramp op de baan.

Naast Martina kwam namens Nederland bij de mannen ook Thijmen Kupers nog in actie. Hij liep de 800 meter en deed dat in een sterk veld. Kupers hield zich aanvankelijk goed staande, maar na zo'n 600 meter zakte hij terug, waarna hij in 1:46,07 als zesde eindigde. De winst was voor Nijel Amos uit Botswana, die daarmee na bijna twee jaar eindelijk weer een echt grote internationale wedstrijd won. Hij moest de Keniaanse tiener Kipyegon Bett wel van het lijf houden, maar slaagde daar met 1:44,24 net in.