Taekwondoka uit Niger schrijft sportgeschiedenis met wereldtitel

Het wereldkampioenschap taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju heeft een heus staaltje sportgeschiedenis opgeleverd. Voor het eerst in de internationale sporthistorie pakte een sporter uit het Afrikaanse Niger een wereldtitel.

Abdoulrazak Issoufou uit Niger maakte in 2015 voor het eerst grote indruk tijdens de Afrikaanse Spelen, waar hij vice-olympisch kampioen Anthony Obame uit Gabon versloeg en goud pakte. Vorig jaar zette Issoufou de taekwondohal op de Olympische Spelen in Rio in vuur en vlam toen hij zich plaatste voor de finale, waarin hij zilver pakte - Niger's tweede olympische medaille ooit en de eerste sinds 1972.

In Muju was Issoufou wederom goed op dreef. In de kwartfinales rekende hij net als in Rio af met Maicon Andrade uit Brazilië, waarna de boomlange Nigerijn het weer opnam tegen Obame. Die kon een paar goede klappen plaatsen, maar het hoofd van Issoufou was onbereikbaar en dus kon Obame nauwelijks goed scoren, waardoor Issoufou in de WK-finale stond.

Daarin nam hij het op tegen de Brit Mahama Cho, die in de halve finales met grote overmacht van Roman Kuznetsov uit Rusland won. In de finale stond hij echter voor hetzelfde probleem als alle anderen: Issoufou was simpelweg te lang, te goed en te snel om serieus geraakt te worden. Cho leek hem even tegen het hoofd te trappen en kwam zo terug in het gevecht, maar de videoscheidsrechter besliste dat hij Issoufou's hoofd toch niet raakte. De Nigerijn maakte het vervolgens af en pakte met het goud in de klasse boven 87 kilogram Niger's eerste wereldtitel ooit.

De finalesessie van vandaag, met vanaf ongeveer 02:00 uur de drie finales

Ook in de klasse tot 87 kilogram werd om de titel gestreden. Die ging na een mooie finale naar Alexander Bachmann uit Duitsland. In de halve finales was hij na een spannend duel te sterk voor de Sloveen Ivan Trajkovic, terwijl de Rus Vladislav Larin het thuispubliek stil kreeg. Tegen de Koreaan In Kyo-don sleepte hij een golden score uit het vuur en daarin trapte hij In al snel tegen de grond. In de finale dolf hij echter het onderspit tegen Bachmann.

De vrouwen tot 73 kilogram vochten ook om de medailles, waarbij de Nederlandse Reshmie Oogink in de halve finales verloor van Milica Mandic uit Servië. Oh Hye-ri, olympisch kampioene tot 67kg, versloeg door een mooie derde periode de Mexicaanse Maria Espinoza, niet bepaald een kleine naam: Espinoza pakte in 2007 al een wereldtitel en won goud, zilver en brons op de vorige drie Olympische Spelen.

In de eindstrijd nam Oh het op tegen Mandic, die voor het eerst sinds haar olympisch goud van 2012 weer een echt grote finale vocht. Ze kon de spanning goed aan en Oh had het erg lastig met de druk van het thuispubliek. Te lastig, want door een paar rake trappen liep Mandic uit en veroverde ze de langgekoesterde wereldtitel.