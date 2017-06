Nederlands record 4x400 meter na 38 jaar verbroken, maar Nederland degradeert heywoodu 26-06-2017 00:43 print

Nederland is op het Europees kampioenschap voor landenteams roemloos gedegradeerd uit de hoogste divisie. De ploeg werd in het Franse Lille twaalfde in het veld van twaalf landen en zal volgend jaar dus weer uit moeten komen in de eerste divisie.

Drie dagen atletiek met in totaal veertig onderdelen leverde Nederland twee keer de overwinning op. Thijmen Kupers schreef de 800 meter op zijn naam, Lisanne de Witte was de sterkste op de 400 meter. Dat deed zij in een persoonlijk record van 51,71 seconden, de tweede tijd ooit gelopen door een Nederlandse vrouw.

Melissa Boekelman werd tweede bij het kogelstoten, één van de twee tweede plekken voor Nederland. De andere kwam op naam van Maarten Stuivenberg, Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard en Björn Blauwhof. Het kwartet snelde op de 4x400 meter naar de tweede plek in 3:02,37, een verbetering van bijna een seconde van het nationaal record. Dat was vrij oud, want het oude record werd gelopen tijdens de Werelduniversiteitsspelen van 1979.

De titel in Lille was voor Duitsland, dat Polen en Frankrijk aftroefde.