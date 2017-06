Taekwondoka Pouryounes snel uitgeschakeld op WK heywoodu 24-06-2017 19:00 print

Taekwondoka Dina Pouryounes is op het wereldkampioenschap in het Zuid-Koreaanse Muju al na één gevecht uitgeschakeld. De van oorsprong Iraanse komt sinds eind 2014 voor Nederland uit en deed onder meer mee aan het olympisch kwalificatietoernooi van vorig jaar.

In Muju kwam Pouryounes uit in de klasse tot 46 kilogram, de lichtste klasse bij de dames. Daarin stond de in Groningen trainende taekwondoka in haar eerste partij tegenover de relatief onbekende Colombiaanse Andrea Ramirez, die met 6-2 te sterk was. Later op de dag bleek overigens dat het geen grote schande was, want Ramirez knokte zich zelfs naar de halve finales, die een dag later gehouden worden.