Donorkinderen, ouders en donors die inzage willen in de administratie van spermadokter Jan Karbaat van voormalig spermakliniek MC Bijdorp in Barendrecht, kunnen vanaf nu bij hun gegevens. De administratie is opengesteld. Het Radboudumc in Nijmegen heeft zich over het archief ontfermd, zo laat minister Edith Schippers van Volksgezondheid maandag weten.

Wel lopen, zo schrijft ze, alle aanvragen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

In 2009 moest de kliniek sluiten op last van de inspectiedienst IGZ omdat de dossiers niet op orde waren. Vorig jaar werd duidelijk dat de donorgegevens mogelijk niet correct zijn. Ook zijn er geruchten dat Karbaat zelf op grote schaal donor is geweest.



Kinderen krijgen inzage dossier spermakliniek (Foto: ANP)