Traangas raakt op in Venezuela 18-06-2017

In het door protesten geteisterde Venezuela raakt het traangas op. De autoriteiten hebben bij een producent in Brazilië een nieuwe hoeveelheid besteld, maar die komt voorlopig het land niet in.

Na klachten op social media liet vliegtuigmaatschappij Avianca Brasil weten dat geen van haar vliegtuigen richting Venezuela de bestelling zal meenemen. Een lid van de oppositie in het Venezolaanse parlement had een document openbaar gemaakt waaruit blijkt dat de strijdkrachten bij een Braziliaanse producent in totaal 77.870 doses traangas hadden besteld.

Het parlementslid Williams Dávila heeft bij zijn Zuid-Amerikaanse collega's aangedrongen op een boycot van de producent als die traangas verkoopt aan een regime "dat daarmee zijn eigen volk in Venezuela onderdrukt".

Bij de protesten in Venezuela zijn sinds begin april 71 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen raakten gewond, onder andere door de inzet van traangas.



Traangas raakt op in Venezuela (Foto: ANP)