Barbie wil af van Barby's Bar Redactie 16-06-2017 21:27 print

Barbies Bar in Scheveningen draagt binnenkort niet meer de naam van realityster Samantha 'Barbie' de Jong. Het feestcafé is op zoek naar een andere naam, meldt RTL Boulevard.

Op vrijdag werd op de Facebookpagina van Barbies Bar een oproep geplaatst. Degene die een nieuwe naam wist te verzinnen, maakte kans op een diner. Korte tijd later werd de post echter weer verwijderd.

RTL sprak met Barbies manager Jake. Hij bevestigde dat Samantha straks niet langer verbonden is aan de bar. "Ze heeft al haar tijd en toewijding nodig voor haar kinderen in haar één-ouder-situatie", aldus Jake.

Samantha, die nog officieel is getrouwd met Michael van der Plas, maakte in maart bekend een punt achter haar relatie met Michael te zetten. Kort daarna zei ze verliefd te zijn op voormalig pornoacteur Rolf Tangel. Michael werkt ondertussen nog steeds in het feestcafé dat de twee hebben opgezet in het Spaanse Torremolinos.



Samantha wil af van Barbies Bar (Foto: BuzzE)