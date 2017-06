Jihadistisch terreur eist veel levens in Europa static 15-06-2017 22:04 print

Terrorisme door moslimextremisten heeft vorig jaar 135 mensenlevens geëist in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijks terreurrapport dat Europol donderdag publiceerde.

De Europese politiedienst ontving in totaal 142 dossiers van mislukte, verijdelde of geslaagde terroristische aanvallen uit acht landen. Uit Nederland kwam een melding die betrekking had op een rechts-extremistische dreiging. In totaal werden in die 142 gevallen 1002 personen gearresteerd.

Koploper is Groot-Brittannië dat vorig jaar melding deed van 76 terreurmeldingen aan Europol. Daarna volgen Frankrijk (23), Italië (17), Spanje (10), Griekenland (6), Duitsland (5), België (4) en Nederland (1).

Europol registreerde 47 aanslagen die niet konden worden voorkomen. Daarbij vielen in totaal 142 doden en 379 gewonden.

Jihadistisch terrorisme (13 aanslagen) eiste de meeste doden: 135 mensen kwamen om het leven door religieus geïnspireerde aanslagen. De bloedigste was die in Nice waarbij 86 doden vielen. Zes van de dertien aanslagen hadden een rechtstreekse link met Islamitische Staat.



Jihadistisch terreur eist 135 levens in Europa (Foto: ANP)