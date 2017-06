In de wereldbekerfinale heeft Kiran Badloe RS:X-klasse gewonnen. De 23-jarige windsurfer was in het Spaanse Santander de sterkste voor Louis Giard en Shahar Zubari. In de medalrace werd Badloe derde wat ruim voldoende was voor de winst.

Badloe won zes van de tien races en zijn slechtste resultaat was een achtste plaats. Vorig jaar was de surfer uit Lelystad, ook al de beste op de wereldbekerwedstrijd in Santander.