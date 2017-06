Zwemmer jaar geschorst na etentje bij moeder heywoodu 09-06-2017 07:00 print

De Australische zwemmer Thomas Fraser-Holmes heeft van wereldzwembond FINA een schorsing van een jaar aan zijn broek gekregen. De 25-jarige wisselslagspecialist was in Europa voor een trainingskamp in voorbereiding op het WK van deze zomer, maar is nu teruggestuurd naar Australië.

Fraser-Holmes heeft geen positief plasje afgeleverd, maar miste liefst drie keer een dopingtest. Vooral de laatste was zuur en, eerlijk is eerlijk, niet bepaald handig van hem. Hij had in het 'whereaboutssysteem' aangegeven van acht tot negen uur 's avonds thuis te zijn, maar hij ging bij zijn moeder thuis eten en dat liep wat uit.

"Om vijf voor negen bedacht ik me ineens dat ik al thuis moest zijn", zei hij vorige maand toen bekend werd dat hij door drie gemiste tests in de problemen zat. "Ik heb in de app voor de whereabouts gelijk kwart over negen tot kwart over tien aangegeven en ben gelijk naar mijn eigen huis gegaan, waar ik om tien over negen arriveerde. Er was niemand aanwezig en ik had niet door dat er een dopingcontroleur geweest was, tot ik twee weken later via de mail ineens hoorde dat ik een derde test gemist had."

De zwemmer moest zich bij de FINA verantwoorden voor de gemiste tests, maar hij kon er niet van zijn onschuld overtuigen. Zijn schorsing gaat opvallend genoeg deze week in en niet met terugwerkende kracht op het moment van de gemiste test, zoals te doen gebruikelijk is. Naast het WK zal Fraser-Holmes ook de Gemenebestspelen van volgend jaar moeten missen. Dat is extra zuur, want die worden gehouden in het Australische Gold Coast, waar hij - net als zijn moeder - woonachtig is. Hij gaat nog wel in beroep bij sporttribunaal CAS.