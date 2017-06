Olympisch worstelkampioen jaar geschorst voor doping heywoodu 07-06-2017 09:49 print

Worstelaar Toghrul Asgarov is door wereldworstelbond United World Wrestling voor een jaar geschorst vanwege het gebruik van een verboden middel.

Asgarov won in 2012 voor Azerbeidzjan olympisch goud in de vrije stijl tot 60 kilogram. Hij won destijds in de finale van de Rus Besik Kudukhov, die achteraf doping gebruikt bleek te hebben. Kudukhov's medaille werd echter niet ingenomen, omdat hij eind 2013 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Asgarov was er vorig jaar in Rio de Janeiro weer bij en veroverde in de klasse tot 65 kilogram het zilver.

Bij een out-of-competitiontest op 5 februari dit jaar bleek dat hij aan de verboden middelen zat. Het ging daarbij om higenamine, een luchtwegverwijder. Asgarov komt wel goed weg, want hij is slechts voor één jaar geschorst en mag vanaf 18 april 2018 weer meedoen.

Ook de Rus Aslan Visaitov werd betrapt, maar hij is wel van een minder niveau dan Asgarov. Visaitov won in april zilver op het EK onder 23 in het Grieks-Romeins worstelen tot 66 kilogram, maar daar bleek hij doping gebruikt te hebben. De medaille is hij kwijt en de Rus kan tot eind april 2021 toekijken.