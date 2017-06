De vergoeding voor fysiotherapie moet worden uitgebreid, vindt het Reumafonds. Zeker voor mensen met reumatische aandoeningen - naar schatting twee miljoen mensen - is het huidige gemiddelde aantal van tien behandelingen dat de zorgverzekering vergoedt te laag. Ze betalen soms honderden euro's extra.

Sinds 2012 zit fysiotherapie niet meer in het basispakket maar in de aanvullende verzekering. Gemiddeld betaalt de verzekeraar maximaal tien sessies per persoon per jaar. Maar veel reumapatiënten hebben zo'n 25 behandelingen nodig om redelijk te kunnen functioneren.

Zeker 90 procent van de reumapatiënten is aanvullend verzekerd en driekwart van hen vanwege deze therapie, blijkt uit een onderzoek dat de patiëntenclub donderdag overhandigt aan de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien mensen met reuma dagelijks last heeft van pijn, vermoeidheid en een beperkte beweeglijkheid. Zeker 750.000 patiënten zijn sterk afhankelijk van fysio- of oefentherapie.

200 euro

Volgens het Reumafonds betaalt 20 procent van de mensen met reuma jaarlijks ongeveer 200 euro uit eigen zak bij voor fysiotherapie. De rest laat het erbij zitten, omdat ze het bijvoorbeeld niet kunnen betalen, zegt een woordvoerster van de vereniging. "Mensen met reuma hebben vaak geen betaald werk en ze zijn ook al het eigen risico van bijna 400 euro kwijt."

Het fonds wijst erop dat als reumatische patiënten betere toegang hebben tot fysiotherapie, ze ook minder vaak in de duurdere ziekenhuizen terechtkomen.



Reumafonds: meer vergoeding voor fysiotherapie (Foto: ANP)