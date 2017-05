Eerste medaille voor Nederland op EK roeien H.Vviv 28-05-2017 09:11 print

Bij het EK roeien in het Tsjechische Racice heeft Nederland zaterdag de eerste medaille in de wacht gesleept. In de vier-zonder-stuurvrouw pakten Willeke Vossen, Marleen Verburgh, Annemarie Bernhard en Lisanne Brandsma het brons.

In de finale was Roemenië en Polen te sterk voor Nederland. De Nederlandse dames wisten alleen Italië achter zich te houden.

Zondag komen voor Nederland nog acht boten in actie op het EK roeien. De heren acht werd tweede in de herkansingen wat voldoende was voor een finaleplaats. Ook de dubbelvier wist zich te plaatsten voor de finale via de herkansingen. Abe Wiersma, Niki van Sprang, Koen Metsemakers en Freek Robbers wisten hun race overtuigend te winnen.

De vier-zonder- stuurman (Harold Langen, Vincent van der Want, Jasper Tissen, Govert Viergever) bereikte de finale dankzij de tweede plaats in de halve finales. Vrijdag bereikte de twee-zonder-stuurman met Lex van den Herik en Bo Wullings al direct de finale.

Ook bij de vrouwen komen zondag vier boten in actie in de finales. De vrouwen acht werden direct toegelaten tot de finales, doordat er te weinig inschrijvingen waren.

Vrijdag hadden de dubbelvier (Olivia van Rooijen, Inge Janssen, Sophie Souwer, Nicole Beukers) en de dubbeltwee van Lisa Scheenaard en Marloes Oldenburg zich direct al te plaatsten voor de finales van zondag door hun series te winnen.

Zaterdag bereikte de lichte dubbeltwee, met olympisch kampioene Ilse Paulis en haar nieuwe partner Marieke Keijser de finale. De Nederlandse dames werden tweede in hun herkansing, dat was voldoende voor een plek in de finale.