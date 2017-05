Doden bij concert Ariana Grande in Manchester na mogelijke explosie

Op dit moment gaan er verschillende berichten rond op het internet dat er in het Manchester Arena in het Verenigd Koninkrijk twee explosies zijn gehoord. Dit zou gebeurd zijn tijdens het concert van Ariana Grande. De politie adviseert weg te blijven in de buurt van de arena.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow.... — G M Police (@gmpolice) 22 mei 2017

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 mei 2017

Update 00.55 uur

Inmiddels is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar helaas is al wel bekendgemaakt dat er doden gevallen zijn. Volgens de politie van Manchester zijn er 'meerdere dodelijke slachtoffers' te betreuren, zonder daarbij met een aantal te komen. Ook zijn er gewonden, maar hoeveel is niet bekend.

Volgens ooggetuigen ging het om vermoedelijk één explosie, maar wat dat precies was lijkt niemand te weten. Zo werd in het afgelopen uur gesproken over een geplofte speaker, een bom, een schietpartij en een grote ontploffende ballon. Wel is vrij duidelijk dat de knal gebeurde vlak na het einde van het concert van Grande, die zelf al heeft laten weten in orde te zijn.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017