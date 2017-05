Doek gevallen voor circus Ringling Bros BasOne 22-05-2017 06:28 print

Het wereldberoemde Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus heeft zondagavond lokale tijd in New York de laatste voorstelling gegeven. De teruglopende bezoekersaantallen dwingen het circus om te stoppen na 146 jaar. De laatste show was voor iedereen gratis via Facebook te bekijken. Er keken enkele tienduizenden mensen.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus zichzelf presenterend als 'The Greatest Show on Earth' is een van de bekendste circussen ter wereld. Het begon in 1841 als het museum van showman Phineas Taylor Barnum, die ook rondreisde met zijn collectie rariteiten, dieren en freaks. In 1907 ging het circus samen met dat van de vijf acrobatische broers Ringling, ooit de grote concurrent.

Naast de bezoekersaantallen is ook de strijd van dierenrechtenactivisten tegen het gebruik van olifanten, tijgers en leeuwen een reden voor het circus om te stoppen. Na een jarenlange strijd met de activisten, stopte Ringling Bros. vorig jaar met olifanten. De kaartverkoop nam daarna drastisch af.



Doek gevallen voor circus Ringling Bros (Foto: ANP)