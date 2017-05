Politie zoekt vader met drie kinderen

De politie in Enschede is op zoek naar een 35-jarige man die vrijdagmiddag zijn drie kinderen van twee, vier en vijf meenam uit een woning aan de Veenstraat. De man heeft de kinderen hiermee onttrokken aan de ouderlijke macht, aldus de politie.

Zijn vrouw alarmeerde rond 16.30 uur de politie, nadat de man tijdens een bezoek zijn kinderen had meegenomen toen hij korte tijd met ze alleen was. De politie startte direct een onderzoek. Ook de Duitse politie is gealarmeerd, omdat de man mogelijk met de kinderen naar Duitsland is gereisd.

Update 12:30 uur

Bij Tubantia lezen we inmiddels dat het gaat om een man 'met een Syrisch uiterlijk'. Hij is 1.80 llang en heeft donker krullend haar. Hij droeg een spijkerbroek en blauwe jas. De vijfjarige zoon droeg een spijkerbroek met blauw geblokte blouse, de vierjarige een wit shirt met frozen opdruk en het meisje een tshirt met een konijn.