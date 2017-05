Russische vliegtuigen scheren langs fregat YokiKater 17-05-2017 19:14 print

In de Oostzee zijn twee Russische gevechtsvliegtuigen drie maal langs het marinefregat Zr. Ms. Evertsen gescheerd. Dat meldde het ministerie van Defensie woensdag. Het marineschip is in het gebied voor de NAVO om de oostelijke partners van het bondgenootschap gerust te stellen met het oog op de Russische dreiging.

De vliegtuigen van type Su24 (Fencer) vlogen dinsdagmiddag langs de Evertsen. Ze vormden volgens Defensie geen dreiging voor het schip. Twee Zweedse gevechtsvliegtuigen hielden de Russen in de gaten. Het luchtverdedigings- en commandofregat is vorige week aan zijn taak in de Oostzee begonnen.



Russische vliegtuigen scheren langs fregat (Foto: ANP)