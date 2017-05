Onderzoek in Groningse woning na knal YokiKater 06-05-2017 12:04 print

In het centrum van Groningen wordt een huis aan de straat Voor 't voormalig klein Poortje op last van de rechter-commissaris binnenstebuiten gekeerd. De bewoner werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op een braakliggend bouwterrein aan de Oude Roodehaansterweg, nadat daar een explosie was gehoord.

Vijf huizen in de buurt zijn zaterdag uit voorzorg ontruimd omdat er in de woning van de man een mogelijk gevaarlijke stof was aangetroffen. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) toonde aan dat het waarschijnlijk geen gevaarlijke stof is. Wat het wel is, kan de politie nog niet zeggen.

De 21 bewoners van de buurhuizen mogen pas terug naar huis als het strafrechtelijk onderzoek in de woning is afgerond.



