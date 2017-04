Matteo Renzi, de voormalige Italiaanse premier, is zondag met een grote meerderheid opnieuw verkozen tot leider van de centrumlinkse Democratische Partij.

Nog voor alle stemmen geteld waren, was het duidelijk dat 42-jarige Renzi de winst niet meer kon ontgaan. Zijn rivalen Andrea Orlando en Michele Emiliano hebben hun nederlaag toegegeven.

Renzi stapte in december 2016 op als premier nadat het volk in een referendum tegen een grondwetshervorming stemde, waaraan hij zijn lot had verbonden. Hij wil weer minister-president worden en oefent druk uit om nog dit jaar nieuwe verkiezingen te houden, in plaats van in 2018.



Renzi opnieuw gekozen als partijleider (Foto: ANP)