Man opgepakt voor branden Noordoost Twente Redactie 30-04-2017 23:19

De politie heeft zondagavond een inwoner van Denekamp aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen in Noordoost Twente. Dat heeft de politie laten weten.

In de buitengebieden rond Denekamp, Lattrop-Breklenkamp en Beuningen woedden zaterdag en zondag meerdere natuurbranden. In het gebied gingen in minder dan 24 uur tijd op meerdere locaties stukken natuur in vlammen op. De politie zoekt nog getuigen die mogelijk iets opvallends hebben waargenomen.

In de omgeving van de Holtweg in Beuningen ontstonden zondag even na het middaguur en later op de middag heidebranden. In totaal ging daar vier hectare natuurgebied in vlammen op. Een dag eerder werd tot vier keer toe brand geconstateerd aan de Brandlichterweg in Denekamp. Ook de heide bij Lattrop-Breklenkamp werd zaterdag- en zondagmiddag getroffen.



Man opgepakt voor branden Noordoost Twente (Foto: ANP)