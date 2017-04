Cel voor Zweden die verkrachting live uitzonden Redactie 25-04-2017 16:33 print

De rechtbank in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft drie mannen van 19 tot 25 jaar oud tot celstraffen veroordeeld wegens het verkrachten van een vrouw en het rechtstreeks uitzenden van de videobeelden van hun daad via Facebook.

Twee van de drie mannen kregen dertig maanden cel wegens verkrachting. De derde verdachte gaat een half jaar de gevangenis in wegens het verspreiden van de beelden en niet melden van het misdrijf.

De verkrachtingszaak die eerder dit jaar plaatsvond in de stad Uppsala zorgde voor veel ophef in het land. Mensen die de video destijds zagen alarmeerden de politie, waarop de daders snel gearresteerd konden worden. De mannen hebben steeds verklaard dat het slachtoffer vrijwillig heeft meegewerkt.

De rechtbank geloofde dit echter niet. De vrouw bleek onder invloed te zijn van alcohol en drugs en was volgens de rechter "in een zeer kwetsbare situatie beland en daardoor niet meer in staat de situatie goed in te schatten".



Cel voor Zweden die misbruik live uitzonden (Foto: ANP)