Een Amerikaanse medewerker van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is zondag in het oosten van Oekraïne omgekomen toen het patrouillevoertuig waarin hij zich bevond op een landmijn reed.

Bij het incident is ook een gewonde gevallen. Het is een OVSE-medewerkster uit Duitsland. Dat meldt de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz via Twitter. Oostenrijk is op dit moment de voorzitter van de OVSE.

Kurz sprak via Twitter zijn condoleances uit aan de nabestaanden en zei te hopen op spoedig herstel van de gewonde. Ook kondigde hij een grootschalig onderzoek aan en beloofde dat de schuldigen terecht zullen staan.

Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017



OVSE-waarnemer omgekomen in Oost-Oekraïne (Foto: ANP)