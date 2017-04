Nederlandse diensten zien Assad achter aanval Redactie 19-04-2017 18:29 print

Nederlandse inlichtingendiensten achten het "zeer waarschijnlijk" dat het Syrische regime van president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval in het Syrische Khan Sheikhoun zit. Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken woensdag in de Tweede Kamer.

Hij wilde niet zeggen of die conclusie van de diensten is getrokken op basis van eigen informatie of op basis van gegevens van buitenlandse diensten. "Op basis van beschikbare inlichtingen" wilde Koenders hierover alleen kwijt, ondanks aandringen van verscheidene partijen.

Bij de luchtaanval van 4 april werd sarin of een soortgelijk gifgas gebruikt. Daardoor kwamen rond de negentig mensen om. De Verenigde Staten voerden als reactie een luchtaanval uit op een Syrische luchtmachtbasis in handen van de troepen van Assad. Koenders toonde begrip voor de aanval.

Een belangrijke conclusie van de commissie-Davids die de Nederlandse politieke steun aan de Amerikaanse inval in Irak in 2003 onderzocht, was dat Nederlandse diensten over eigen informatie moeten beschikken. Informatie van buitenlandse diensten bleek ten tijde van de inval in Irak niet te kloppen.



