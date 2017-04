Fate of the Furious koerst af op record Redactie 16-04-2017 13:40 print

The Fate of the Furious beleeft mogelijk het beste openingsweekend in de filmgeschiedenis. Het achtste deel in de reeks Fast & Furious draait dit paasweekend in de Verenigde Staten en 63 andere landen, waaronder China, het Verenigd Koninkrijk en Mexico.

The Fate of the Furious ligt volgens CNN op koers om in het eerste weekend wereldwijd 530 miljoen dollar omzet te halen. Daarmee zou Universal Pictures het record verbreken van Disney's Star Wars: The Force Awakens dat in december 2015 in het eerste weekend na de première 529 miljoen dollar opbracht. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Star Wars pas enkele weken later in de Chinese bioscopen werd uitgebracht. China is de op een na grootste filmmarkt ter wereld. In 2015 bracht Furious 7 alleen al in China 250 miljoen dollar op en ook deel 8 is hard op weg naar het Chinese bezoekersrecord over de eerste drie dagen te verbreken.

The Fate of the Furious, die sinds donderdag in Noord-Amerika draait, heeft wereldwijd al 194,8 miljoen dollar opgebracht. De premièredag in de Verenigde Staten was goed voor 45,6 miljoen dollar.



Fate of the Furious koerst af op record