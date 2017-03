PETA klaagt over koeien melken in 1-2-Switch

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft kritiek geuit op de koeienmelk-minigame Milk uit de minigamebundel 1-2-Switch. Het beklag, dat gedaan werd in een open brief van PETA-voorzitter Ingrid Newkirk, richt zich op het gebrek aan realisme in Milk.

Milk is een van de vele minigames die 1-2-Switch te bieden heeft, en is niets meer dan met de Joy-Con een melkend gebaar maken om zo snel mogelijk kannen met melk te vullen. Volgens Pheno heeft het wel wat weg van fappen. PETA vindt dat Nintendo zich er met de game erg makkelijk vanaf maakt door de wreedheid die bij koeien melken komt kijken te verbloemen. "Om het koeien melken wat accurater te maken, zou 1-2-Switch alle facetten moeten laten zien, waaronder de gewelddadige inseminatie van koeien die plaatsvindt op het 'verkrachtingsrek' zoals het in de industrie genoemd wordt. Of hoe kalfjes bij hun moeder weggetrokken worden waarna de moeder nog dagenlang zal roepen om haar jong. Misschien moeten ze dat geluid in de game stoppen om mensen die melk drinken eraan te herinneren dat ze dit soort dingen faciliteren?"





De bal kwam aan het rollen nadat Nintendo een uitdaging tot een 'milk-off' had geaccepteerd met een boerenbedrijf uit Vermont. Dit bedrijf had Nintendo met een knipoog uitgedaagd op Facebook omdat het net als PETA vond dat de 1-2-Switch-variant van koeien melken veel te makkelijk was. Opmerkelijk genoeg ging Nintendo akkoord. Toen PETA daar lucht van kreeg waren ze er natuurlijk als de kippen bij.