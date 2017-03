Ruim 70 procent van de Nederlanders van 35 jaar en ouder denkt ten onrechte dat slagaderverkalking te genezen is. De gevolgen van de aandoening zijn echter onomkeerbaar. Dat meldt de Hartstichting.

Slagaderverkalking is een langzaam en onzichtbaar proces in de bloedvaten dat ervoor zorgt dat de slagaders steeds verder vernauwen. Het is de belangrijkste oorzaak van een hartinfarct maar vrijwel niemand weet dat de verkalking al in de jeugd begint, aldus de stichting dinsdag.

Het merendeel van de 35-plussers weet wel dat de conditie van bloedvaten achteruit kan gaan, maar toch houdt 38 procent er zich niet mee bezig zolang er geen klachten zijn. Een op de zeven is zich wel bewust van de risico's, maar leeft niet extra gezond. Het grootste deel van hen loopt wel verhoogd risico door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, overgewicht of omdat ze roken.

Bewuster van risico's

Volgens de Hartstichting zouden mensen zich enerzijds bewuster moeten zijn van de risico's, onder meer door vanaf het veertigste levensjaar elk jaar bloeddruk en cholesterol te laten controleren. Ook is het van groot belang dat artsen vaatvernauwing, en vooral het risico daarop, eerder kunnen vaststellen. Mensen met een verhoogd risico kunnen dan tijdig de juiste medicijnen of behandeling krijgen.

Elk jaar worden zo'n 30.000 mensen getroffen door een hartinfarct en 46.000 door een beroerte.



'35-plusser onderschat risico hartinfarct' (Foto: ANP)