Gameplay van Middle-earth: Shadow of War Pheno 08-03-2017 15:36 print

Vandaag geeft Warner Bros. Interactive Entertainment de eerste gameplay-video vrij uit de game Middle-earth: Shadow of War.

In deze video maken de kijkers kennis met de volgende generatie van het Nemesis-systeem, met extra Nemesis-vestigingen, waarin spelers verschillende strategieën moeten toepassen om dynamische bolwerken te veroveren en hun eigen Ork-leger moeten vormen. In deze video moeten Talion en Celebrimbor, die als de Bright Lord terugkeert, een aanval op een vesting in de bergvallei van Seregost leiden en deze veroveren van een van Saurons Overlords. Om hierin te slagen maken ze gebruik van de kracht van de nieuwe ring om volgelingen in te huren tijdens veldslagen. Dit is een nieuwe manier waarmee spelers nieuwe verhalen over trouw, verraad en wraak kunnen samenstellen.

Middle-earth: Shadow of War is vanaf 24 augustus 2017 verkrijgbaar voor de Xbox One, Project Scorpio, Windows 10-pc, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro.