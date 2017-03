Poging tot historische marathon op circuit Monza heywoodu 07-03-2017 22:30 print

Sportkledingfabrikant Nike heeft een locatie gekozen voor de 'ultieme poging' om voor het eerst in de geschiedenis een marathon onder de twee uur te laten lopen. Het circuit van Monza, waar de Italiaanse Grand Prix in de Formule 1 verreden wordt, is uitgekozen voor de poging van atleten Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Zersenay Tadese.

Met het project Breaking2 wil Nike de historische marathon neer gaan zetten. Alles aan de race wordt zo optimaal mogelijk neergezet: van een perfect parcours tot een hele reeks aan gangmakers. Of een eventueel record door wereldatletiekbond IAAF erkend wordt is nog maar de vraag, met name door de tactiek van de gangmakers, die op bepaalde punten 'vers' in de race komen. Het is Nike echter niet om een record te doen, maar om het doorbreken van de barrière van twee uur. Het huidige wereldrecord staat met 2:02,57 uur op naam van de Keniaan Dennis Kimetto.

Op het circuit van Monza wordt gelopen op het zogenaamde juniorcircuit, een rondje van 2,4 kilometer. Dinsdag werd door de drie atleten als test en voorbereiding een halve marathon gelopen op het circuit, vergezeld door gangmakers. Olympisch marathonkampioen Kipchoge was er met 59:17 minuten de snelste, een acceptabele tijd, maar nog wel een kleine minuut achter op het wereldrecord op de halve marathon. Dat is in handen van specialist Tadese (58:23), die dinsdag 59:41 liep.

The sub-2 marathon test run yields fast times but lingering questions https://t.co/RUpeapMUuI pic.twitter.com/HitJtJcuPj — Runner's World (@runnersworld) 7 maart 2017