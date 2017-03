Vicepresident Mike Pence van de VS heeft routinematig zijn persoonlijke e-mailaccount gebruikt voor staatszaken toen hij gouverneur was van Indiana. Dat meldt de Amerikaanse krant Indystar donderdag. Uit de mails die de krant heeft opgevraagd bij de staat Indiana blijkt dat Pence via zijn AOL-account zaken besprak die de staatsveiligheid betroffen.

Persoonlijke mailaccounts zijn makkelijker te hacken dan overheidsaccounts. Dat bleek vorig jaar zomer toen de e-mail van Pence gehackt werd.

Pence zelf noemt de beschuldigingen absurd. Toch was hij het die Hillary Clinton hard aanviel op haar mailgedrag. De voormalige presidentskandidate gebruikte toen zij minister was een persoonlijke mailserver en stuurde via deze server vertrouwelijke informatie.



Vicepresident Pence gebruikte privémail (Foto: BuzzT)