Liveblog: De Oscars 2017

Vannacht worden voor de 89e keer de Academy Awards of Merit oftewel Oscars uitgereikt in Los Angeles. De ceremonie, die vanaf 02.30 uur ook te volgen is via de televisiezender Net5, zal dit jaar voor de eerste keer worden gepresenteerd door Jimmy Kimmel.

Grootste kanshebber op een Oscar is de film La La Land die maar liefst veertien nominaties heeft gekregen en zich daarmee in hetzelfde rijtje mag rekenen als de klassiekers All About Eve (1950) en Titanic (1997). Ook de films Arrival en Moonlight (beiden achtmaal genomineerd) en Hacksaw Ridge, Lion en Manchester By The Sea (elk zesmaal genomineerd) maken kans op meerdere prijzen.

Ook zijn er een tweetal Oscars mogelijk met een Nederlands tintje. Zo is actrice Isabelle Huppert genomineerd voor haar bijdrage aan de film Elle van Paul Verhoeven en maakt regisseur Michael Dudok de Wit kans om een tweede Oscar aan zijn verzameling toe te voegen met de animatiefilm La Tortue Rouge (De Rode Schildpad). In 2001 won hij het begeerde filmbeeldje voor zijn korte animatiefilm Vader en Dochter.

In dit liveblog zal vanaf 01.30 uur worden bijgehouden naar wie de prijzen dit jaar zullen gaan en houden we ook nauwlettend de sociale media in de gaten voor opvallende gebeurtenissen tijdens het filmprijzengala. Mochten we alsnog wat missen, schroom dan niet om dat in de reacties te melden. Graag met een linkje naar de Tweet zodat we die ook kunnen gebruiken in dit blog.

Om alvast een beetje in de stemming te komen hieronder een overzicht van alle genomineerden. Winnaars zullen in BOLD worden weergegeven na uitreiking van het filmbeeldje. Wij wensen iedereen in elk geval alvast een fijne Oscars-nacht toe.

Beste film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Beste regisseur

Denis Villeneuve – Arrival

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Barry Jenkins – Moonlight

Beste acteur

Casey Affleck – Manchester by the Sea als Lee Chandler

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge als Desmond T. Doss

Ryan Gosling – La La Land als Sebastian Wilder

Viggo Mortensen – Captain Fantastic als Ben Cash

Denzel Washington – Fences als Troy Maxson

Beste actrice

Isabelle Huppert – Elle als Michèle Leblanc

Ruth Negga – Loving als Mildred Loving

Natalie Portman – Jackie als Jacqueline Kennedy Onassis

Emma Stone – La La Land als Mia Dolan

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins als Florence Foster Jenkins

Beste mannelijke bijrol

Mahershala Ali – Moonlight als Juan

Jeff Bridges – Hell or High Water als Marcus Hamilton

Lucas Hedges – Manchester by the Sea als Patrick Chandler

Dev Patel – Lion als Saroo Brierley

Michael Shannon – Nocturnal Animals als Lt. Bobby Andes

Beste vrouwelijke bijrol

Viola Davis – Fences als Rose Lee Maxson

Naomie Harris – Moonlight als Paula

Nicole Kidman – Lion als Sue Brierley

Octavia Spencer – Hidden Figures als Dorothy Vaughan

Michelle Williams – Manchester by the Sea als Randi Chandler

Beste origineel scenario

Mike Mills – 20th Century Women

Taylor Sheridan – Hell or High Water

Damien Chazelle – La La Land

Yorgos Lanthimos en Efthimis Fillippou – The Lobster

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Beste bewerkt scenario

Eric Heisserer – Arrival

August Wilson – Fences

Allison Schroeder en Theodore Melfi – Hidden Figures

Luke Davies – Lion

Barry Jenkins en Tarell Alvin McCraney – Moonlight

Beste lange animatiefilm

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Beste niet-Engelstalige film

Under sandet – Martin Zandvliet (Denemarken)

En man som heter Ove – Hannes Holm (Zweden)

Forushande – Asghar Farhadi (Iran)

Tanna – Martin Butler en Bentley Dean (Australië)

Toni Erdmann – Maren Ade (Duitsland)

Beste lange documentaire

13th

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

Beste korte documentaire

4.1 Miles

Extremis

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Beste korte film

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Beste korte animatiefilm

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Beste filmmuziek (Original Score)

Mica Levi - Jackie

Justin Hurwitz - La La Land

Dustin O'Halloran en Hauschka - Lion

Nicholas Britell - Moonlight

Thomas Newman - Passengers

Beste filmsong (Original Song)

'Audition (The Fools Who Dream)' (Justin Hurwitz, Pasek and Paul) - La La Land

'Can't Stop the Feeling!' (Justin Timberlake) - Trolls

'City of Stars' (Justin Hurwitz, Benj Pasek en Justin Paul) - La La Land

'The Empty Chair' (J. Ralph, Sting) - Jim: The James Foley Story

'How Far I'll Go' (Lin-Manuel Miranda) - Moana

Beste geluidseffecten (Sound Editing)

Sylvain Bellemare - Arrival

Wylie Stateman, Renée Tondelli - Deepwater Horizon

Robert Mackenzie, Andy Wright - Hacksaw Ridge

Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan - La La Land

Alan Robert Murray, Bub Asman - Sully

Beste geluid (Sound Mixing)

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Mac Ruth - 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye - Arrival

Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace - Hacksaw Ridge

Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow - La La Land

David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson - Rogue One: A Star Wars Story

Beste productieontwerp (Production Design)

Patrice Vermette, Paul Hotte - Arrival

Stuart Craig, Anna Pinnock - Fantastic Beasts and Where to Find Them

Jess Gonchor, Nancy Haigh - Hail, Caesar!

Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco - La La Land

Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena - Passengers

Beste camerawerk

Bradford Young - Arrival

Linus Sandgren - La La Land

Greig Fraser - Lion

James Laxton - Moonlight

Rodrigo Prieto - Silence

Beste grime en haarstijl

Eva von Bahr, Love Larson - En man som heter Ove

Joel Harlow, Richard Alonzo - Star Trek: Beyond

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson - Suicide Squad

Beste kostuums

Joanna Johnston - Allied

Colleen Atwood - Fantastic Beasts and Where to Find Them

Consolata Boyle - Florence Foster Jenkins

Madeline Fontaine - Jackie

Mary Zophres - La La Land

Beste montage

Joe Walker - Arrival

John Gilbert - Hacksaw Ridge

Jake Roberts - Hell or High Water

Tom Cross - La La Land

Nat Sanders, Joi McMillon - Moonlight

Beste visuele effecten

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

01.38 uur:

Daar is niet iedereen het mee eens...

Halle Berry's hair is a got damn bird nest mess! #oscars — FunkyDineva (@FunkyDineva) 27 februari 2017

01.55 uur:

Hee daar is 'ie al christmastsunami...

02.00 uur:

De uitzending van Nachtkijkers rondom de Oscars op NPO1 is ook begonnen. Presentator Thomas van Vliet en filmkenner Jac Goderie geven commentaar en laten ook nog eens allerlei fijne filmmuziek horen.

02.30 uur:

Deze dame werd dus geboren in het jaar dat de film Lethal Weapon verscheen. Oeps! Of zoals collega Djeez en diverse andere FOK!kers zouden zeggen: "Wat een eindbaas!"

Het feest is ondertussen begonnen met een optreden van Justin Timberlake.