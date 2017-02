In Duitsland zijn er in 2016 ruim 3500 keer gewelddadigheden geweest tegen vluchtelingen. Daarbij raakten 560 mensen gewond, onder wie 43 kinderen. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten nadat er parlementsvragen waren gesteld.

De Duitse Funke Medien Gruppe, een van de grootste journalistieke concerns van Duitsland, meldt dat zondagmorgen. Zo'n 2500 keer gebeurde het geweld buiten de opvanglocatie. In de vluchtelingenlocaties was het bijna 988 keer raak. Ruim tweehonderd keer richtte het geweld zich op medewerkers of vrijwilligers. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een lichte daling, toen was er ruim 1031 keer sprake van geweld binnen de vluchtelingenopvang.

Ulka Jelpke van de politieke partij Die Linke maakt zich grote zorgen over het geweld. "Geweld tegen vluchtelingen gebeurt gemiddeld tien keer per dag. Moeten er eerst doden vallen, voordat de regering dit probleem serieus aanpakt?" De Duitse regering veroordeelt het geweld ook.



Vluchtelingen Duitsland vaak doelwit geweld (Foto: ANP)