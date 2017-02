Verbij leidt na eerste dag, record Nuis op 1000 meter Peterselieman 26-02-2017 00:18 print

Na de eerste dag van het wereldkampioenschap sprint in Calgary gaat Kai Verbij aan de leiding. De Nederlander werd derde op de eerste 1000 meter en heeft een kleine marge op de Duitser Nico Ihle en de Noor Havard Lorentzen. Kjeld Nuis zegevierde in een nationaal record van 1.06,61.

De kilometer op hoogte beloofde een spannende te worden en de schaatsers maakten die verwachting meer dan waar. Roman Krech, tweede op de 500 meter, mocht het bal openen en reed in 1.08,60 een acceptabele tijd, maar winnaar van de 500 meter Ronald Mulder ging hier in 1.08,07 ruim onderdoor.

Het moest sneller en het ging sneller, want Lorenten en Ihle maakten er in hun onderlinge rit een spannende strijd van. In de laatste meters trok Lorentzen in een nieuw Noors record van 1.07,08 aan het langste eind. Ihle reed 0,08 seconden langzamer, maar wel een nieuwe Duitse toptijd.

Verbij moest direct hierna en had in de Amerikaan Mitchell Whitmore de ideale tegenstander. De Nederlander profiteerde op de laatste kruising optimaal en ontnam in 1.06,73 Stefan Groothuis zijn nationale record. Een rit later snoepte de Canadees Vincent De Haitre hier nog een honderdste vanaf. Nuis reed in de voorlaatste rit en wist na zijn mislukte 500 meter wat hem te doen stond. De regerend wereldkampioen stelde niet teleur en reed in 1.06,61 maar vlak boven het wereldrecord van Shani Davis (1.06,42).

In het klassement heeft Verbij morgen op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,11 seconden op Ihle te verdedigen en 0,13 seconden op Lorentzen. Nuis staat met 0,36 seconde achterstand vierde, een honderdste voor Mulder.

Uitslag

# Schaatser Land Tijd 1 Kjeld Nuis Ned 1:06.61 2 Vincent De Haitre Can 1:06.72 3 Kai Verbij Ned 1:06.73 4 Håvard Holmefjord Lorentzen Noo 1:07.08 5 Nico Ihle Dui 1:07.16 6 Jonathan Garcia VSt 1:07.83 7 Mitchell Whitmore VSt 1:07.88 7 Joel Dufter Dui 1:07.88 9 Mika Poutala Fin 1:07.96 10 Ronald Mulder Ned 1:08.07 10 Laurent Dubreuil Can 1:08.07



Klassement na eerste dag