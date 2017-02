WK afstanden: Krijgen we een wereldrecord?

Dag twee van het WK afstanden in Gangneun zit erop en 'we' liggen uitstekend op schema. Zes afstanden verreden, vijf keer goud voor Nederland, vooralsnog dreigt het weer één grote oranje show te worden. Er wordt ook loeihard gereden op de olympische baan - wel of niet geholpen door windmachines, daar zijn de meningen over verdeeld - en dat deed Erben Wennemars al verleiden tot een mooie uitspraak: we zouden op de tien kilometer zaterdagochtend wel eens een wereldrecord kunnen krijgen!

Zaterdag 11 februari, 09.30 uur - 5000 meter vrouwen

Over een dominante schaatster gesproken...Martina Sablikova heeft de vijf kilometer al jaren in een ijzeren greep. De laatste acht wereldtitels gingen allemaal mee naar Tsjechië, net zoals de laatste twee olympische titels. Dit seizoen is ze weer de snelste op de langste afstand en dus is de vraag van de dag vrij simpel: wie wordt er tweede?

De Duitse veterane Claudia Pechstein staat voor ongeveer de 268e keer aan de start van het bijna jaarlijkse WK afstanden. Verrassend genoeg werd de stayer slechts twee keer wereldkampioene, maar wel was er zes keer zilver en zes keer brons. De 44-jarige was in Heerenveen dit seizoen al snel en lijkt prima papieren te hebben om zich 'gewoon' weer naar het podium te rijden. Twee Nederlandse dames kunnen dat verhinderen: Carien Kleibeuker en Antoinette de Jong reden dit seizoen al onder de zeven minuten, sneller dan Pechstein in Heerenveen. De rest zou eigenlijk gewoon een grote verrassing zijn op het podium.

Regerend kampioene

Martina Sablikova (Tsjechië)

Snelste tijd 2016/17

Martina Sablikova (Tsjechië) - 6:57,47, 7 januari 2017, Heerenveen

World Cup-leidster

Martina Sablikova (Tsjechië)

Loting

Rit Naam Land Persoonlijk record 1 Jelena Peeters BEL 7:03.69 1 Marina Zueva BLR 7:09.99 2 Isabelle Weidemann CAN 7:03.08 2 Carien Kleibeuker NED 6:45.04 3 Natalia Voronina RUS 6:53.16 3 Mia Manganello USA 7:09.36 4 Anna Yurakova RUS 7:01.91 4 Antoinette de Jong NED 6:56.45 5 Ivanie Blondin CAN 6:55.88 5 Claudia Pechstein GER 6:46.91 6 Bente Kraus GER 7:04.98 6 Martina Sáblíková CZE 6:42.66



Martina Sablikova kan voor de negende keer op rij de wereldtitel op de vijf kilometer pakken, een bizarre prestatie (Pro Shots/Erik Pasman)

Zaterdag 11 februari, 10.40 uur - 1000 meter mannen

Twee mannen steken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit en beiden hebben een Nederlands vlaggetje achter hun naam: Kjeld Nuis en Kai Verbij. Nuis - op WK's al goed voor de nodige ereplaatsen, maar geen goud - was in Heerenveen dit seizoen met 1:08,21 al bloedsnel, maar Verbij zat er eind december op het NK maar 0,01 seconde boven. Niemand anders kwam op laaglandbanen in de buurt van de twee en dus mogen we redelijkerwijs verwachten dat ze voor de medailles strijden, tenzij Nuis het op het moment suprême weer laat liggen.

Achter de twee is het een redelijk open strijd, waar we vooral de Canadees Vincent de Haître en de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen mogen verwachten. Nico Ihle uit Duitsland is echter ook in topvorm en veteraan Shani Davis mag je al helemaal nooit afschrijven. Dat geldt overigens ook voor zijn landgenoot Joey Mantia, wisselvallig, maar bij vlagen razendsnel.

Regerend kampioen

Pavel Kulizhnikov (Rusland)

Snelste tijd 2016/17

Joey Mantia (Verenigde Staten) - 1:07,52, 8 januari 2017, Salt Lake City

World Cup-leider

Kjeld Nuis (Nederland)

Loting

Rit Naam Land Persoonlijk record 1 Sindre Henriksen NOR 1:09.10 1 Shota Nakamura JPN 1:10.21 2 Denis Kuzin KAZ 1:07.71 2 Ronald Mulder NED 1:07.99 3 Alexey Yesin RUS 1:07.73 3 Laurent Dubreuil CAN 1:08.40 4 Denis Yuskov RUS 1:07.67 4 Joel Dufter GER 1:08.87 5 Shunsuke Nakamura JPN 1:08.56 5 Tae-Yun Kim KOR 1:08.32 6 Sebastian Klosinski POL 1:09.50 6 Ruslan Murashov RUS 1:09.24 7 Jin-Su Kim KOR 1:08.42 7 Joey Mantia USA 1:07.47 8 Mika Poutala FIN 1:07.24 8 Alexandre St-Jean CAN 1:07.89 9 Takuro Oda JPN 1:09.06 9 Jonathan Garcia USA 1:07.95 10 Kai Verbij NED 1:07.45 10 Kjeld Nuis NED 1:07.02 11 Nico Ihle GER 1:07.87 11 Vincent De Haitre CAN 1:07.45 12 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 1:07.95 12 Shani Davis USA 1:06.42



Kan Kjeld Nuis zijn hoofd nu wel eens koel houden? (Pro Shots/Erik Pasman)

Zaterdag 11 februari, 11.35 uur - 1000 meter vrouwen

Jorien ter Mors is regerend wereldkampioene op deze afstand, maar het is de Amerikaanse Heather Bergsma die domineert. Ze is in de World Cup nog ongeslagen en heeft vier van de tien snelste tijden dit seizoen op haar naam staan. Het heeft er alle schijn van dat de vrouw van Jorrit Bergsma hier een dikke kans op goud heeft, maar Nederland heeft met Ter Mors en Marrit Leenstra twee goede ijzers in het vuur voor het podium.

Als we verder kijken komen we onder meer bij de Chinese Hong Zhang, de vrouw van de bloedsnelle volle rondes, maar een wat trage opening. Miho Takagi brak dit seizoen definitief door en won zelfs een World Cup op de 1000 meter, maar de Japanse lijkt de echte topvorm een beetje kwijt te zijn. Nao Kodaira heeft die nog zeker wel en hoewel de Japanse meer een specialiste op de 500 meter is, mogen we haar toch zeker niet uitvlakken.

Regerend kampioene

Jorien ter Mors (Nederland)

Snelste tijd 2016/17

Heather Bergsma (Verenigde Staten) - 1:14,13, 8 januari 2017, Salt Lake City

World Cup-leidster

Heather Bergsma (Verenigde Staten)

Loting

Rit Naam Land Persoonlijk record 1 Sanneke de Neeling NED 1:14.92 1 Kaylin Irvine CAN 1:15.26 2 Yekaterina Aydova KAZ 1:14.48 2 Heather McLean CAN 1:14.99 3 Roxane Dufter GER 1:15.45 3 Kelly Gunther USA 1:16.43 4 Vanessa Herzog AUT 1:13.68 4 Karolina Erbanova CZE 1:13.84 5 Natalia Czerwonka POL 1:16.33 5 Ida Njåtun NOR 1:14.37 6 Sang-Hwa Lee KOR 1:13.66 6 Gabriele Hirschbichler GER 1:14.68 7 Jorien ter Mors NED 1:12.66 7 Yekaterina Lobysheva RUS 1:14.20 8 Jing Yu CHN 1:13.47 8 Yekaterina Shikhova RUS 1:14.71 9 Hege Bøkko NOR 1:15.69 9 Arisa Go JPN 1:15.32 10 Olga Fatkulina RUS 1:13.40 10 Nao Kodaira JPN 1:13.98 11 Miho Takagi JPN 1:14.75 11 Heather Bergsma USA 1:12.51 12 Hong Zhang CHN 1:12.65 12 Marrit Leenstra NED 1:13.88



Heather Bergsma lijkt de grote topfavoriete voor het goud op de kilometer (Pro Shots/Erik Pasman)

Zaterdag 11 februari, 12.25 uur - 10.000 meter mannen

De meest Nederlandse afstand van alle Nederlandse afstanden is natuurlijk de tien kilometer bij de mannen. Zeventien WK's, zeventien Nederlandse wereldtitels en dertien Nederlandse één-tweetjes. Dit is 'ons' terrein en een ieder die een ander vlaggetje bovenop het podium wil zetten kan het vergeten....tenzij het een Nederlander is die voor een ander land uit is gaan komen natuurlijk. Want inderdaad, Ted-Jan Bloemen reed vorig jaar namens Canada zomaar een dik wereldrecord. Samen met Sven Kramer en Jorrit Bergsma is hij de grote favoriet en het ideale is dat ze alle drie in andere ritten rijden.

Bloemen komt als eerste de baan op en de wereldrecordhouder zal op het snelle ijs dus een dijk van een tien kilometer neer moeten zetten. Kramer is de volgende en de man die zijn wereldrecord kwijt is zal er alles aan doen om een weergaloze tijd neer te zetten. Als hij net zo'n race rijdt als op de vijf kilometer zou dat wel eens historisch hard kunnen gaan. Bergsma mag dan gaan proberen om de tijden aan te vallen, iets wat hij in elk geval zou moeten kunnen. Kortom: dit wordt genieten!

Regerend kampioen

Sven Kramer (Nederland)

Snelste tijd 2016/17

Bob de Vries (Nederland) - 12:47,53, 11 december 2016, Heerenveen

World Cup-leider

Jorrit Bergsma (Nederland)

Loting

Rit Naam Land Persoonlijk record 1 Simen Spieler Nilsen NOR 13:27.17 1 Ryosuke Tsuchiya JPN 13:12.82 2 Jordan Belchos CAN 13:06.07 2 Danila Semerikov RUS 13:32.31 3 Michele Malfatti ITA 13:25.74 3 Davide Ghiotto ITA 13:21.30 4 Ted-Jan Bloemen CAN 12:36.30 4 Nils van der Poel SWE 13:04.79 5 Sven Kramer NED 12:41.69 5 Patrick Beckert GER 12:55.01 6 Jorrit Bergsma NED 12:44.45 6 Moritz Geisreiter GER 12:55.47



Ted-Jan Bloemen zou namens Canada wel eens voor de eerste niet-Nederlandse tienkilometertitel ooit kunnen zorgen (Pro Shots/Erik Pasman)