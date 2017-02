Zelfs Willem-Alexander neemt nu Trump op de hak

Nee, het was geen aflevering van LuckyTV. Met een scherpe opmerking deed de Koning iets ongehoords - hij liet zich uit over de daden van een ander staatshoofd. Koning Willem-Alexander liet zich in het Duitse Wittenberg ontglippen dat hij niet van alternatieve waarheden is.

Hij deed dat in het gemeentehuis van de Lütherstadt Wittenberg, daar waar Maarten Lüther precies 500 jaar geleden de aanzet gaf voor de kerkhervorming door zijn 95 stellingen op een deur te spijkeren. Nadat de president van het bondsland Sachsen-Anhalt al een toespraak had gehouden, nam de Koning het woord en verwees naar het belang van de stad in de geschiedenis.

Nadat hij een woord van dank had uitgesproken voor de gastvrijheid, benadrukte hij dat ons land diepgaand was beïnvloed door de reformatie - en dan vooral door Johannes Calvijn. Dat Luther voor Nederland van minder belang was, doet niets af aan de historische waarde van de stad.

Daarna reageerde hij op de toespraak van de gastheer, die sprak van een nieuwe kijk op de reformatie en nieuwe waarheden. "Tegenwoordig noemen we dat alternatieve waarheden", aldus de Koning. "Ik ben niet zo'n historicus", voegde hij daar nog aan toe.



Het Koningspaar in Wittenberg (Foto: ANP)