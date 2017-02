Duitser raast met 188 km per uur door dorp YokiKater 09-02-2017 12:22 print

De politie heeft in het Beierse dorp Bergkirchen een automobilist geklokt op 188 kilometer per uur. Dat was binnen de bebouwde kom, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt.

De 27-jarige chauffeur is volgens de Duitse politie geen onbekende qua hardrijden. Hij kan een boete van 1360 euro op de deurmat verwachten en mag drie maanden niet achter het stuur van een auto plaatsnemen.



Duitser raast met 188 km per uur door dorp (Foto: BuzzO)