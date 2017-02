President Filipijnen ruziet met bisschoppen Redactie 05-02-2017 20:33 print

De Filipijnse president Duterte heeft laatdunkend gereageerd op een oproep van de Rooms-Katholieke Kerk in dat land om het dodelijke geweld in het land te beëindigen. Volgens Duterte heeft de kerk met de oproep 'alle realiteitszin verloren'.

Katholieke bisschoppen zeiden zaterdag via een open brief dat de gewelddadige drugsoorlog veel onnodig bloedvergieten veroorzaakt. In de brief riep de kerk op om 'het geweld te staken omdat dat niet de oplossing is in de strijd tegen drugs'.

Sinds het aantreden van Duterte vorig jaar zijn in de strijd tegen de drugshandel vele dodelijke incidenten geweest. De president heeft er geen geheim van gemaakt dat hij drugshandelaren liever doodschiet dan arresteert. Een meerderheid van de Filipinos steunt het beleid van de regering.



President Filipijnen ruziet met bisschoppen (Foto: ANP)