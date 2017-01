Joling leidt na eerste dag NK allround Peterselieman 20-01-2017 20:16 print

Marije Joling leidt het klassement bij de vrouwen na de eerste dag van het Nederlands kampioenschap allround schaatsen. De rijdster werd in Thialf derde op de 500 meter en tweede op de drie kilometer, waardoor ze een kleine voorsprong heeft op Linda de Vries. Yvonne Nauta staat op gepaste afstand derde.

Tijdens het NK allround staat het derde en laatste ticket op het spel voor het WK allround dat in Hamar gehouden zal worden. Titelverdedigster Antoinette de Jong en meervoudig kampioene Ireen Wüst ontbreken dit weekend op het allroundtoernooi, omdat ze al voor het WK geplaatst zijn. Wüst doet wel mee aan het sprinttoernooi dat morgen begint.

Toch maakte dat het toernooi op voorhand niet minder interessant, want Jorien ter Mors wilde zich meten met de allroundsters. De nummer twee van het Europees kampioenschap sprint begon zoals verwacht de 500 meter met en zege in 38,59 seconden en bouwde een ruime voorsprong op De Vries op die in 39,68 seconden de beste van de rest was. Joling was 39,98 seconden de enige andere rijdster die onder de 40 seconden wist te blijven.

Ter Mors haakte voor de drie kilometer ziek af, waardoor de titelstrijd nu gaat tussen de pure allroundsters. De zege op de drie kilometer was voor Yvonne Nauta in 4.06,54 waarmee de nummer vier van het EK allround aan wist te haken bij Joling (4.07,78) en De Vries (4.09,79) die nog voor haar staan in het klassement. Op de drie kilometer eindigde Melissa Wijfje (4.08,37) als derde, voor Carlijn Achtereekte (4.09,02).

Morgen wordt er alleen een 1500 meter geschaatst, waarna zondag pas de afsluitende vijf kilometer afgewerkt wordt. Voor de schaatsmijl heeft Joling slechts 0,11 seconden voorsprong op De Vries, terwijl Nauta met 1,55 seconden achterstand al wat meer toe geeft.

Uitslag 500 meter

# Schaatsster Tijd 1 Jorien ter Mors 38.59 2 Linda de Vries 39.68 3 Marije Joling 39.98 4 Annouk van der Weijden 40.11 5 Sanne van der Schaar 40.14 6 Jorien Voorhuis 40.43 7 Carlijn Achtereekte 40.55 8 Melissa Wijfje 40.55 9 Yvonne Nauta 40.70 10 Aveline Hijlkema 40.95



Uitslag 3000 meter

# Schaatsster Tijd 1 Yvonne Nauta 4:06.54 2 Marije Joling 4:07.78 3 Melissa Wijfje 4:08.37 4 Carlijn Achtereekte 4:09.02 5 Linda de Vries 4:09.79 6 Reina Anema 4:10.40 7 Jorien Voorhuis 4:11.30 8 Annouk van der Weijden 4:11.65 9 Esmee Visser 4:12.42 10 Ineke Dedden 4:15.02



Klassement na eerste dag