Mariniers zoeken naar vermiste Ikram Ammari

In de bossen rond Zeist en Driebergen is dinsdag een grote zoekactie aan de gang naar een vermist meisje. Dat meldde de politie Midden-Nederland. De dertienjarige Ikram Ammari uit Driebergen kwam maandagmiddag niet thuis uit school.

Aan de zoektocht wordt deelgenomen door mariniers, de mobiele eenheid, agenten en leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Ook speurhonden en politiepaarden zijn ingezet.

Ikram zou voor het laatst zijn gezien in de omgeving van het station Driebergen/Zeist. "We maken ons grote zorgen", aldus een politiewoordvoerster. Zij gaat er vooralsnog niet van uit dat het meisje, dat in de brugklas zit, op het station een trein heeft genomen en elders is. "Op dit moment is onduidelijk waar ze is en wordt er rekening gehouden met meerdere scenario's."

De vermissing werd maandag via Burgernet verspreid, waarna een deelnemer liet weten haar fiets te hebben gezien bij een bosperceel in de omgeving van Zeist. Ook een tas die volgens de politie vermoedelijk van het meisje is, werd in het bos gevonden.

Politie zoekt nu langs de waterkant, wederom 'op linie' in de hoop sporen te vinden van de vermiste Ikram Ammari (13) pic.twitter.com/NFJKkxIDt7 — chrisververs (@chrisververs) 17 januari 2017



Zoektocht naar meisje in bossen Driebergen (Foto: ANP)