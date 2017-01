Trump Tweet: Saturday Night Live is vreselijk en niet grappig

De komende president van de VS heeft opnieuw uitgehaald naar televisieshow Saturday Night Live. Trump noemde de sketchshow op Twitter "niet grappig" en de cast "vreselijk".

In het programma nam Alec Baldwin zaterdag weer de rol van Trump op zich. Hij speelde onder meer de persconferentie na die Trump afgelopen week hield. In de sketchversie reageerde hij als de komende president op het 'golden shower'-gerucht waarmee Trump afgelopen week werd geconfronteerd. Hij noemde dat "niet zo cool als het klinkt".

Donald Trump heeft al langer problemen met Saturday Night Live, dat tijdens de verkiezingscampagne zowel hem als Hillary Clinton imiteerde. Vooral Baldwin moet het daarbij ontgelden. "Ik vind dat zijn imitatie gemeen is en niet erg goed", aldus de voormalig zakenman, die aangaf zijn vertolker wel te waarderen als acteur.

In november noemde Trump de show "eenzijdig" en "bevooroordeeld" en vroeg om evenveel aandacht voor zijn campagne als die van Clinton. Baldwin reageerde op Twitter. "Weet je wat ik zou doen als ik president was? Ik zou m'n focus leggen op het verbeteren van zoveel mogelijk Amerikaanse levens."



Trump weer boos op Saturday Night Live (Foto: BuzzE)

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television!