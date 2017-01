Clippers heersen in Los Angeles PippenScottie 15-01-2017 11:24 print

De twee NBA teams uit Los Angeles speelden afgelopen nacht tegen elkaar. De rivaliteit tussen de Clippers en de Lakers is waarschijnlijk de meest eenzijdige in de Amerikaanse sportgeschiedenis. De Lakers wonnen in hun 68-jarige historie 16 NBA titels. Van George Mikan tot Kobe Bryant, tal van NBA legendes speelden voor de ploeg. De Clippers bestaan een stuk minder lang, wonnen nog nooit iets belangrijks en waren jarenlang het lachertje van de competitie.

Dit alles veranderde in 2011 toen de Clippers Chris Paul aantrokken. In eerste instantie was het de Lakers gelukt om de point guard over te nemen, maar NBA baas David Stern gebruikte zijn vetorecht om de overgang naar de Lakers tegen te houden. Het was een controversiële beslissing en menig Lakers fan is hier nog steeds kwaad over.

Feit is, de Clippers wisten uitendelijk Chris Paul over te nemen. Kobe Bryants lichaam begon mankementen te vertonen en de afgelopen jaren zijn de Clippers de topploeg in Los Angeles en zijn de Lakers en zwak team in de NBA. De Clippers wonnen 11 van de laatste 12 onderlinge ontmoetingen.

Ook vannacht maakten de Clippers duidelijk dat er maar één team aanspraak kan maken op de titel ‘beste NBA team in Los Angeles’. De Clippers wonnen het eerste kwart met 26-15 en bouwden de voorsprong alleen maar verder uit op weg naar een eenvoudige 113-97 overwinning. De ploeg speelt nog altijd zonder Blake Griffin, maar zolang Chris Paul maar speelt zijn de Clippers een ploeg die van iedereen kan winnen.

DeAndre Jordan heerste tegen de stadsgenoot onder de basket. De center speelde misschien zijn beste wedstrijd van het seizoen en eindige met 24 punten en 21 rebounds. Jordan miste slechts één van zijn dertien schoten. Daar moet bij gezegd worden dat hij zelden van verder dan twee meter afstand aanlegt. Chris Paul deed wat hij altijd doet: fantastisch het spel verdelen en hij eindigde met 20 punten en 13 assists.

De Lakers en de Clippers spelen in hetzelfde stadion: de Staples Center. Van een echte thuiswedstrijd voor één van beide ploegen was niet echt sprake. Toch kan je wel zien wie er thuis speelt. Elke ploeg heeft zijn eigen vloer, in de kleuren en met logo’s van de ploeg. Ook heeft de thuisspelende ploeg aan het plafond de shirtjes hangen van legendarische oud-spelers en vaantjes voor elke titel die de ploeg in het verleden heeft gewonnen. De Clippers hebben niets wat de moeite van het ophangen waard is en hangen daarom bij thuiswedstrijden metershoge foto’s van hun startende spelers aan het plafond. Lakersfans die na weer een nederlaag tegen de stadsgenoot teleurgesteld nar huis gaan kunnen troost vinden in het feit dat achter de foto’s van JJ Redick en DeAndre Jordan de shirtjes van Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal en vele anderen hangen. En kampioenschapsvaantjes. Heel veel kampioenschapsvaantjes.

Highlights van de Clippers tegen de Lakers. Bron: YouTube.

De Phoenix Suns speelden hun tweede wedstrijd van de week in Mexico-Stad. Eerder deze week werd verloren van de Dallas Mavericks. Ditmaal wachtte een nog veel zwaardere tegenstander: de San Antonio Spurs kwamen langs.

Devin Booker maakte tegen de Mavericks indruk door in het vierde kwart in zijn eentje zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Hij eindigde met 39 punten. Tegen de San Antonio Spurs haalde de pas 20-jarige Booker ditzelfde aantal weer. Dit keer was het zelfs genoeg voor een overwinning. De Suns versloegen de nummer twee in de Western Conference met 108-105.

Uitslagen

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 113-97

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 107-99

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 108-105

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 109-93

Utah Jazz – Orlando Magic 114-107

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 29-10

Toronto Raptors 26-13

Boston Celtics 26-15

Atlanta Hawks 22-17

Milwaukee Bucks 20-18

Indiana Pacers 20-19

Washington Wizards 20-19

Charlotte Hornets 20-20

Chicago Bulls 20-21

New York Knicks 18-22

Detroit Pistons 18-24

Orlando Magic 17-25

Philadelphia 76ers 12-26

Miami Heat 11-30

Brooklyn Nets 8-31



Western Conference

Golden State Warriors 34-6

San Antonio Spurs 31-9

Houston Rockets 31-11

Los Angeles Clippers 28-14

Utah Jazz 26-16

Memphis Grizzlies 25-17

Oklahoma City Thunder 24-17

Portland Trail Blazers 18-24

Sacramento Kings 16-23

New Orleans Pelicans 16-25

Denver Nuggets 15-23

Minnesota Timberwolves 14-26

Los Angeles Lakers 15-29

Phoenix Suns 13-27

Dallas Mavericks 12-27