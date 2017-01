Een strak lichaam in 7 minuten. Kan dat? MarcusViridis 09-01-2017 23:42 print

Zeer goed nieuws voor luie topFok!kers die met zeer weinig moeite en inspanning een maximum resultaat willen krijgen op het gebied van fysieke fitheid. Voordeeltje; het kost je geen lidmaatschap van een sportschool, waar je alleen binnen geweest bent op het moment dat je lid werd, plus: je hoeft er geen dure apparatuur voor te kopen. Fok! legt u uit hoe dit zit.

Het kan! En... gewoon op je zolderkamer: een totale workout in slechts zeven minuten. Volgens de wetenschap werkt het, DUS is het waar. Sterker nog; dit artikel legt uit dat je met deze methode op een slimme manier verschillende spiergroepen traint. Het geeft de spiergroepen precies de juiste dosis inspanning en rust. Super-efficiënt en super-effectief. Het zou je gezondheid verbeteren en kan je helpen verlossen van de overtollige kilo's die je naar binnen werkt in de overige 1433 minuten van de dag.

Nu is het natuurlijk geen wondermiddel om net zo'n lichaam te krijgen als MarcusViridis een zeer atletisch lichaam te krijgen. Bovendien moeten beginnende sporters, ondanks de korte duur van de oefening, er rekening mee houden dat ze niet elke dag een bovenmatige inspanning van 7 minuten kunnen doen. Maar, zo stelt het artikel, als je het goed doet, dan.... ga je duidelijk zien dat je gezondheid er met sprongetjes op vooruit gaat. Zo zou je bijvoorbeeld de trap kunnen oprennen, zonder dat je boven een slechte imitatie van Darth Vader doet.

Wat we nodig hebben is: een beetje bewegingsruimte, je eigen lichaamsgewicht, een muur, een stoel en gesloten gordijnen. Daarna doen we onderstaande oefeningen in de beschreven volgorde. Elke oefening doe je (maar liefst) dertig seconden, gevolgd door 10 seconden rust. Een snelle berekening leert dat je daarmee waarschijnlijk bovende zeven minuten komt, maar wie ben ik om aan de wetenschap te twijfelen?

De Jumping Jack. Omdat een omschrijving hiervan maken zowel onmogelijk als zinloos is, doet Jan-Willem het hier even voor. De Wall-Sit. Een zoutelozecomputerstem legt deze oefening even uit. De Push-Up. Oftewel, opdrukken. Een oefening die iedereen wel kent. (Toch?). Voor de absolute noobs op dit gebied; dit dus. De buikspiertjes gaan worden getergd met de Crunch. Velen doen 'm. Velen doen 'm verkeerd. Maar zo moet/hoort het. Nog even volhouden, je bent er bijna. De Step-Up. Het klinkt niet moeilijk en dat is het ook niet. Stap op een stoel en stap er weer van af. Hoewel dit misschien een beetje kort door de bocht is. Uitleg hier.Voor de zekerheid heb ik dit filmpje iets vaker bekeken dan gemiddeld. De Squat. Niet te verwarren van 'scat'. Lekker voor de bovenbenen. En vooral ook lekker de dag daarna. Je doet 'm op deze manier en laat jezelf vooral niet afleiden! De Triceps-Dip. De tweede keer dat je de stoel nodig hebt. Hopelijk is het een stevige. Hier de uitleg van deze ietwat irritante oefening. De Plank. Ook een leuke. Nee, echt. Een beetje een laag-bij-de-grondse training, die je op deze wijze uitvoert. High-Knees. De naam zegt het al. Maar voor de zekerheid... Lunge. Met een g. Een soort karate-oefening, maar dan met een gebogen been. Omdat het te makkelijk gaat tot nu toe de Push-Up with Rotation. Dit was de reden waarom de gordijnen dicht moesten. Als laatste: de Side-Plank

Dat is het. Doe dit onder een lekker opzwepend deuntje van Slayer of zoiets en neem daarna een dikverdiende douche van een minuut of 30. Niet in je onderbroek natuurlijk, want dat is voor stakkers. Alle oefeningen gaan het beste zonder de aanwezigheid van een bijdehante kat.