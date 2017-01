Autobom bij gerechtsgebouw Izmir, Turkije

De Turkse politie heeft donderdag twee vermoedelijke terroristen gedood na de explosie van een bom in een auto op een parkeerplaats bij een gerechtsgebouw in de westelijke stad Izmir. Dat heeft een bron bij de veiligheidsdiensten meegedeeld.

De bom ontplofte op een parkeerplaats voor rechters en aanklagers, meldde CNN Türk. Bij de explosie raakten verscheidene mensen gewond. Wie er achter zit is nog onduidelijk.

Izmir is na Istanbul en Ankara de op twee na grootste stad van Turkije. Het land heeft te kampen met terroristisch geweld van twee kanten: Koerdische separatisten en soennitische extremisten. In de nieuwjaarsnacht schoot een terrorist 39 mensen dood in en bij een nachtclub in Istanbul. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.



Autobom bij gerechtsgebouw Izmir (Foto: ANP)