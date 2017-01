Kleine oorlog in Dortmund tijdens nieuwjaarsviering MarcusViridis 03-01-2017 00:19 print

Het enthousiast naar buiten gebrachte nieuws van de jaarwisseling in Duitsland was dat men het in Keulen dit keer niet hoorde donderden; etnisch profileren onder Noord-Afrikanen bleek z'n vruchten af te werpen. In Dortmund ging het de wetsdienaren een stuk minder makkelijk af.

In de op een na grootste stad van het Ruhrgebied had een bonte menigte van zo'n duizend Arabisch en andere Semitische talensprekenden verzameld om het onislamitische nieuwe jaar op geheel eigen wijze in te luiden. Ooggetuigen, die blijkbaar ook over oren beschikten, hoorden de Islamitische strijdkreet 'Allahu Akhbar' een paar keer door de straten gallen, want dat hoort nu eenmaal zo.

Het bleef niet bij bluffen: de donderstralen hadden vuurwerk gehaald en dat werd als wapen gebruikt om de aanwezige veiligheidstroepen te terroriseren. Een van hen moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Nadat er meerdere branden gesticht waren, waarbij onder meer een kerk het moest ontgelden, werd de situatie grimmiger. De politie was op een bepaald punt het voortdurende bestook met vuurwerk meer dan zat en met gesloten helmen werd er een einde gemaakt aan de feestuitingen.

De meeste bronnen maken gewag van de massale aanwezigheid van Noord-Afrikanen, maar ook Syriërs schijnen acte de presence gegeven te hebben. Enkele van hen zouden zelfs een vlag van het Vrije Syrische Leger (FSA) te hebben meegenomen. Waarschijnlijk om de wapenstilstand in het door burgeroorlog geplaagde land te vieren.

Ook in Hamburg was het gezellig, in het centrum hadden zich zo'n 4000 nieuwkomers verzameld, ook hier was de sfeer volgens de politie agressief te noemen. Desondanks heeft de massa in de Hanzestad zich prima gedragen: slechts 14 vrouwen hebben de dag daarop aangifte van aanranding gedaan, maar dat kan natuurlijk nog wel opopen.. In ieder geval is het een hele verbetering vergeleken met vorig jaar, toen op in de Noord-Duitse plaats nog 410 vrouwen het slachtoffer waren van onorthodoxe versiermethodes, maar toen waren er ook 8000 meer mannen aanwezig. Er werden tien mannen ingerekend: drie Syriërs, drie Irakezen, twee Afghanen, een Eritreeër en een Duits-Russisch boefje.

We hopen dat de gasten zich prima vermaakt hebben bij onze oosterburen.

Silvester in Dortmund: „Allahu Akbar“ und Kirchenbrand Ein Mob von mehr als 1000 Männern soll Pyrotechnik auf... https://t.co/FXclQmTRah — SÜGIDA (@suegida) 2 januari 2017

UPDATE Unfassbar... Am Hauptbahnhof wurde ein Obdachloser von einer Silvester-Rakete getroffen: https://t.co/tnfJ9hyTMd pic.twitter.com/psfmAdTYda — RN Dortmund (@RN_DORTMUND) 2 januari 2017