Schouten prolongeert Nederlandse titel marathonschaatsen

Irene Schouten heeft in Thialf haar Nederlandse titel marathonschaatsen op kunstijs geprolongeerd. In de sprint van een kopgroep van vier klopte ze Janneke Ensing en Lisa van der Geest. De vierde vluchter was haar ploeggenote Carien Kleibeuker.

De vier dames schaatsten halverwege de wedstrijd weg uit het peloton. Na ongeveer twintig ronden had het kwartet de rest ingehaald en stond de finale van het kampioenschap vast. Superknecht Kleibeuker zorgde dat in de finale niemand uit de kopgroep weg kon rijden, waarna Schouten in de sprint de beste was.

"Het ging niet makkelijk", zei Schouten na afloop. "Carien was echt de vrouw van de race, zij heeft zó hard gewerkt. Alleen had ik dit niet gekund. Ik ben haar heel dankbaar." Twee dagen geleden pakte Schouten al voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel massastart tijdens de NK afstanden.